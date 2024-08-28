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Площадь ландшафтного пожара под Ростовом достигла 1000 кв. метров

Под Ростовом полыхают камыш и сухая трава, выгорело уже 1000 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Площадь ландшафтного пожара в Аксайском районе под Ростовом-на-Дону достигла 1000 кв. метров. Сейчас ведется тушение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, вдоль трассы, недалеко от станицы Ольгинской, горят камыш и сухая трава. В эти минуты на месте работают 20 пожарных, используется пять спецмашин.

— Угроза населенным пунктам отсутствует, — подчеркнули в МЧС.

Напомним, ранее яркое пламя и густой серо-черный дым в районе Ольгинского разворота на камеру сняли очевидцы. Также на запах гари и хлопья пепла в воздухе пожаловались жители Ростова-на-Дону.