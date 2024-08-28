Власти ограничат въезд в Курчатов и установят блокпосты

По его словам, хотя безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», ВСУ продолжают попытки проникнуть в город. «В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — сообщил глава региона.