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Власти ограничат въезд в Курчатов и установят блокпосты

В ближайшее время въезд в город Курчатов будет ограничен, контроль въезда будет осуществляться на блокпостах, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Зарегистрированные в городе смогут въезжать в него беспрепятственно, отметил врио губернатора. Работающие в городе и не имеющие прописки могут получить пропуск в администрациях города Курчатова и Курчатовского района. Пропуска работающим на АЭС выдаст руководство компании, пояснил Смирнов.

На блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7:00 до 17:00, у них можно получить разрешение на въезд.

По его словам, хотя безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», ВСУ продолжают попытки проникнуть в город. «В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — сообщил глава региона.

Курская АЭС в Курчатове — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области.

После вторжения украинских сил на территорию Курской области, в регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, ввели режим КТО. Российские власти неоднократно заявляли сложной ситуации вокруг станции из-за попыток ВСУ атаковать АЭС.

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