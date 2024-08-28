Власти ограничат въезд в Курчатов и установят блокпосты

Зарегистрированные в городе смогут въезжать в него беспрепятственно, отметил врио губернатора. Работающие в городе и не имеющие прописки могут получить пропуск в администрациях города Курчатова и Курчатовского района. Пропуска работающим на АЭС выдаст руководство компании, пояснил Смирнов.
На блокпостах будут дежурить сотрудники администраций города и района с 7:00 до 17:00, у них можно получить разрешение на въезд.
По его словам, хотя безопасность Курской АЭС «максимально обеспечена», ВСУ продолжают попытки проникнуть в город. «В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Контроль за исполнением данного решения будет осуществляться на специально организованных блокпостах», — сообщил глава региона.
После вторжения украинских сил на территорию Курской области, в регионе, а также в Белгородской и Брянской областях, ввели режим КТО. Российские власти неоднократно заявляли сложной ситуации вокруг станции из-за попыток ВСУ атаковать АЭС.
дополняется