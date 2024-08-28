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В Ленобласти ранее судимый мужчина выстрелил из пневматики в глаз ребенку

В Кингисеппском районе Ленинградской области накануне вечером на детской площадке в поселке Алексеевка местный житель выстрелил из пневматического пистолета в глаз десятилетнему мальчику.

«Нарушая общественный порядок, используя предмет, визуально схожий с пневматическим пистолетом, совершил выстрел в область головы несовершеннолетнего потерпевшего. В результате он попал в правый глаз пострадавшего, причинив последнему физический вред», — говорится в информации пресс-службы областной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Сам пострадавший, по данным ГУ МВД по региону, был госпитализирован.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Известно, что пострадавший школьник учился в четвертом классе, а его предполагаемому обидчику 23 года. Ранее задержанный уже был судим, в том числе за убийство. Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.