В Ленобласти ранее судимый мужчина выстрелил из пневматики в глаз ребенку

«Нарушая общественный порядок, используя предмет, визуально схожий с пневматическим пистолетом, совершил выстрел в область головы несовершеннолетнего потерпевшего. В результате он попал в правый глаз пострадавшего, причинив последнему физический вред», — говорится в информации пресс-службы областной прокуратуры.
В правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Сам пострадавший, по данным ГУ МВД по региону, был госпитализирован.
В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
Известно, что пострадавший школьник учился в четвертом классе, а его предполагаемому обидчику 23 года. Ранее задержанный уже был судим, в том числе за убийство. Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.