Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

О том, что Стрелкову присвоили статус склонного к побегу, ранее сообщила в телеграм-канале его супруга Мирослава Регинская. «Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время», — заявила она. При этом Регинская подчеркнула, что никаких намерений устроить побег у ее супруга нет.