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Кричал, что сломала ему жизнь: Под Ростовом мужчину обвиняют в пожаре, в котором едва не погибла его мать-инвалид

В Ростовской области будут судить мужчину, обвиняемого в покушении на мать.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Александра обвиняют в том, что он пытался убить мать. Происшествие случилось в июне в одном из крупных городов региона.

НЕ МОГЛА ВЫЙТИ ИЗ ДОМА И ПРОСИЛА СЫНА ПОМОЧЬ.

По словам источника «КП — Ростов-на-Дону», 55-летняя Людмила жила в одной квартире со взрослым сыном. Женщина страдала сахарным диабетом. Несколько лет назад из-за болезни у нее отнялись ноги. С тех пор дончанка могла передвигаться только на инвалидном кресле и почти не выходила из дома. Даже добраться до близлежащих аптеки и магазина стало для нее большой проблемой.

За помощью женщина часто обращалась к сыну. Но, судя по всему, Александр был от ее просьб не в восторге. Как позже он расскажет правоохранителям, поручения он выполнял, хоть и не всегда. При этом, по словам знакомых, мужчина часто рассказывал, как тяготит его мать.

Соседи нередко слышали конфликты между сыном и матерью. Анастасия ПЛЕШАКОВА

По предварительным данным, в день преступления между Людмилой и Александром произошла ссора. Другие жильцы дома слышали, как соседи разговаривали на повышенных тонах. Мужчина кричал матери, как ему надоели ее просьбы и что она сломала ему жизнь.

ОТЧАЯННО ЗВАЛА НА ПОМОЩЬ.

По версии следствия, Александр поджег мебель в комнате матери, закрыл входную дверь на ключ и скрылся.

Женщина поняла, что не может спастись самостоятельно. Дверь заперта, через окно не выбраться — квартира расположена на пятом этаже. Пострадавшая начала отчаянно звать на помощь. Она до последнего надеялась, что сын за ней вернется.

Но на крики несчастной пришли соседи. Они выбили дверь и вывели Людмилу из квартиры. Женщина выжила.

Александра задержали в тот же день. Он не стал отрицать вину и во всем сознался. По данным регионального управления СКР, на время следствия мужчину поместили в СИЗО.

Дончанину грозит до 10 лет тюрьмы Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на подозреваемого завели уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение имущества» и «Покушение на убийство».

Сейчас расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд. Если вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.