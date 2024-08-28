Кричал, что сломала ему жизнь: Под Ростовом мужчину обвиняют в пожаре, в котором едва не погибла его мать-инвалид

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Александра обвиняют в том, что он пытался убить мать. Происшествие случилось в июне в одном из крупных городов региона.
НЕ МОГЛА ВЫЙТИ ИЗ ДОМА И ПРОСИЛА СЫНА ПОМОЧЬ.
По словам источника «КП — Ростов-на-Дону», 55-летняя Людмила жила в одной квартире со взрослым сыном. Женщина страдала сахарным диабетом. Несколько лет назад из-за болезни у нее отнялись ноги. С тех пор дончанка могла передвигаться только на инвалидном кресле и почти не выходила из дома. Даже добраться до близлежащих аптеки и магазина стало для нее большой проблемой.
За помощью женщина часто обращалась к сыну. Но, судя по всему, Александр был от ее просьб не в восторге. Как позже он расскажет правоохранителям, поручения он выполнял, хоть и не всегда. При этом, по словам знакомых, мужчина часто рассказывал, как тяготит его мать.
По предварительным данным, в день преступления между Людмилой и Александром произошла ссора. Другие жильцы дома слышали, как соседи разговаривали на повышенных тонах. Мужчина кричал матери, как ему надоели ее просьбы и что она сломала ему жизнь.
ОТЧАЯННО ЗВАЛА НА ПОМОЩЬ.
По версии следствия, Александр поджег мебель в комнате матери, закрыл входную дверь на ключ и скрылся.
Женщина поняла, что не может спастись самостоятельно. Дверь заперта, через окно не выбраться — квартира расположена на пятом этаже. Пострадавшая начала отчаянно звать на помощь. Она до последнего надеялась, что сын за ней вернется.
Но на крики несчастной пришли соседи. Они выбили дверь и вывели Людмилу из квартиры. Женщина выжила.
Александра задержали в тот же день. Он не стал отрицать вину и во всем сознался. По данным регионального управления СКР, на время следствия мужчину поместили в СИЗО.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на подозреваемого завели уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение имущества» и «Покушение на убийство».
Сейчас расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд. Если вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.