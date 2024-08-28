Кричал, что сломала ему жизнь: Под Ростовом мужчину обвиняют в пожаре, в котором едва не погибла его мать-инвалид

За помощью женщина часто обращалась к сыну. Но, судя по всему, Александр был от ее просьб не в восторге. Как позже он расскажет правоохранителям, поручения он выполнял, хоть и не всегда. При этом, по словам знакомых, мужчина часто рассказывал, как тяготит его мать.