Двенадцатилетняя омичка застряла на дереве

28 августа стало известно о необычном событии, произошедшем на выходных. Пресс-служба Пожарно-спасательной службы Омской области рассказала, что в субботу, 24 числа, в Омской области двенадцатилетняя девочка залезла на дерево и не смогла спуститься. Очевидцы позвонили по номеру 112.
«По прибытию спасатели с помощью оборудования помогли девочке 12 лет спуститься. Будьте внимательнее к детям. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.
Отметим, что ни точное место происшествия, ни вид дерева, ни причина, по которой ребёнок решила на него залезть, не уточняются.
Ранее сегодня стало известно ещё об одном событии, связанном с зелёными насаждениями. В Нефтяниках тополя… победили фонари, забрав у них энергию.