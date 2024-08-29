Двенадцатилетняя омичка застряла на дереве

28 августа стало известно о необычном событии, произошедшем на выходных. Пресс-служба Пожарно-спасательной службы Омской области рассказала, что в субботу, 24 числа, в Омской области двенадцатилетняя девочка залезла на дерево и не смогла спуститься. Очевидцы позвонили по номеру 112.