В Курской области задержали диверсантов, готовивших взрыв на нефтехранилище

«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы», — указал собеседник агентства.
По его словам, о планах совершить теракт рассказал один из задержанных. Сейчас проводятся оперативные и следственные мероприятия.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 28 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих и 74 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.