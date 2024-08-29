Остаться в живых. В Сочи спасатели шесть часов вытаскивали из каньона реки туристов-экстремалов

Компания молодых людей надолго запомнит эту прогулку на природу. Парни увлекаются экстремальным активным видом отдыха — каньонингом. Он включает в себя элементы хайкинга, плавания, скалолазания, спелеологии, спуски по веревке и прыжки в воду. Но самое главное — никаких плавсредств! Реки необходимо преодолевать вброд. В общем, отличный способ пощекотать себе нервы для опытных альпинистов. Однако, для двух молодых сочинцев прогулка по Навалищенскому ущелью вышла уж слишком экстремальной.
Уже через час после старта туристы поняли — силы свои переоценили. Река Большая Хоста бурлила и была намного грозней обычного. Парни не учли, что на днях на курорт обрушился залповый ливень. Горные реки превратились в мощные потоки, которые несли искореженные стволы деревья и мусор. Из-за большой воды и бурного течения экстремалы не смогли завершить маршрут и выйти из каньона.
«Вечером через службу 112 молодые люди сообщили спасателям, что находятся в каньоне Белые скалы. По координатам, которые продиктовали туристы, спасатели Южного РПСО МЧС России вышли на поиск. Однако в указанном районе парней обнаружить не удалось», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Несмотря на наступившую ночь было принято решение продолжить поиск туристов. Существовал риск, что потерявшиеся просто бы не дожили до утра. Идя по скальным уступам каньона, сотрудники МЧС услышали крики сверху. Оказалось, что пострадавшие находились в 15 метрах над водой. Чтоб эвакуировать бедолаг, пришлось натягивать страховочные перила.
«Хотели выбраться из каньона, поднявшись по вертикальным скальным уступам, но взятого с собой снаряжения им для этого не хватило», — рассказали ребята спасателям.
Оказалось, что они занимаются каньонигом они уже не первый раз. Но впервые решились пройти Навалищенское ущелье по большой воде. Поход вроде бы обещал быть успешным, но один из участков оказался неприступным из-за завала веток, образовавшегося после недавних сильных ливней. А путь назад перерезало бурное течение реки.
Спасательная операция заняла более шести часов. Но в итоге так сильно впечатлила поклонников экстрима, что один из них решил использовать свою тягу к приключениям во благо. После пережитого этой ночью он планирует работать в МЧС и спасать людей.