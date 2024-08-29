Остаться в живых. В Сочи спасатели шесть часов вытаскивали из каньона реки туристов-экстремалов

Компания молодых людей надолго запомнит эту прогулку на природу. Парни увлекаются экстремальным активным видом отдыха — каньонингом. Он включает в себя элементы хайкинга, плавания, скалолазания, спелеологии, спуски по веревке и прыжки в воду. Но самое главное — никаких плавсредств! Реки необходимо преодолевать вброд. В общем, отличный способ пощекотать себе нервы для опытных альпинистов. Однако, для двух молодых сочинцев прогулка по Навалищенскому ущелью вышла уж слишком экстремальной.