Дурова обвинили в шести правонарушениях

Он также обвиняется в соучастии в распространении организованной группой изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер; в незаконном обороте наркотиков; в мошенничестве организованной группой; соучастии в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных; в соучастии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.