На Кубани задержали хакера, причастного к взлому чужих аккаунтов

«Мужчина установил на свой ноутбук вредоносное программное обеспечение, с помощью которого получал неправомерный доступ к их персональным данным для дальнейшей продажи полученной информации заинтересованным лицам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.