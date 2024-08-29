На Кубани задержали хакера, причастного к взлому чужих аккаунтов

В Краснодарском крае был задержан мужчина, которого считают причастным к взлому чужих интернет-аккаунтов. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что хакерским атакам 28-летнего подозреваемого подверглись более 100 IP-адресов.
«Мужчина установил на свой ноутбук вредоносное программное обеспечение, с помощью которого получал неправомерный доступ к их персональным данным для дальнейшей продажи полученной информации заинтересованным лицам», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Заведено уголовное дело по статье «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Обвиняемый может лишиться свободы на срок до пяти лет.