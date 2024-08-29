Что произошло в Иркутске в ночь на 29 августа 2024 года: последние новости

Водитель из Приангарья обратился в полицию. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Ему позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил продлить договор на оказание услуг. После с жителем Братска связался работник «службы безопасности банка». Мужчина взял в кредит 4 миллиона 652 тысячи рублей. Все деньги он перевел мошенникам.