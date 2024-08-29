Что произошло в Иркутске в ночь на 29 августа 2024 года: последние новости

Житель Братска сжег две иномарки на сумму более шести млн в автосалоне.
38-летний мужчина разбил окно автосалона, залез внутрь и поджег две машины. После этого скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более шести миллионов рублей. Полицейские за пару часов нашли виновного, в течение суток задержали. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.
Жители Катангского района, пострадавшие от паводков, получат матпомощь.
Сибиряки, которые пострадали во время весеннего паводка, получат материальную помощь. На это из резерва выделили 6,4 миллиона рублей. Более 240 жителям Катангского района выдадут по 10 тысяч рублей. Почти 80 людям по 50 тысяч.
Житель Братска перевел якобы оператором сотовой связи более 4,6 млн рублей.
Водитель из Приангарья обратился в полицию. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Ему позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил продлить договор на оказание услуг. После с жителем Братска связался работник «службы безопасности банка». Мужчина взял в кредит 4 миллиона 652 тысячи рублей. Все деньги он перевел мошенникам.