WSJ узнала, что Telegram делал с судебными требованиями властей

Собеседник признал, что Telegram несколько лет фактически игнорировал обращения властей.
Французские власти обвинили основателя платформы Павла Дурова в отказе сотрудничать со следствием по вопросу деятельности Telegram. По словам прокурора Парижа Лор Беккуо, со стороны мессенджера последовало «почти полное отсутствие реакции <…> на судебные требования».
Кроме того, ему предъявили обвинения в соучастии в распространении детской порнографии, в сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы.
Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 числа суд вынес решение о надзоре над основателем Telegram. Ему запретили покидать территорию Франции, обязали внести залог в размере €5 млн и дважды в неделю являться в полицейский участок.