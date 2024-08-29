В УФСИН опровергли данные о постановке Стрелкова на профилактический учет

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года колонии за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, не соответствует действительности, сообщается на сайте УФСИН по Кировской области.