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В УФСИН опровергли данные о постановке Стрелкова на профилактический учет

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный на четыре года колонии за призывы к экстремизму, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, не соответствует действительности, сообщается на сайте УФСИН по Кировской области.

Источник: © РИА Новости

Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осужденного Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учет как склонного к совершению побега, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В УФСИН добавили, что Стрелков отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным четырехлетний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу, мужчину этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания.

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.