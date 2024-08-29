Два сварщика получили ожоги на работе в Иркутской области

В городе Зиме загорелась алюминиевая пудра, которая находилась в бочке. Произошло это по улице Клименко. Спасатели приехали потушить пожар и увидели, что бочка, вся в огне, находится под навесом рядом с жилым домом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.