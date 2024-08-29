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Два сварщика получили ожоги на работе в Иркутской области

Загорелась 70-литровая бочка.
Источник: Комсомольская правда

В городе Зиме загорелась алюминиевая пудра, которая находилась в бочке. Произошло это по улице Клименко. Спасатели приехали потушить пожар и увидели, что бочка, вся в огне, находится под навесом рядом с жилым домом. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Причиной разбушевавшегося пламени стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Установлено, что двое мужчин, 58 и 55 лет, занимались сваркой металлического каркаса. В это время в 70-литровую бочку попал кусок раскаленного металла.

— В результате попыток двух рабочих вынести бочку на улицу произошел хлопок. Оба сварщика получили серьезные термические ожоги: у одного они затронули 70% поверхности тела, у второго — 45%, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пострадавших отвезли в больницу. Пламя погасили на площади один квадратный метр. На месте работали девять пожарных с применением трех единиц техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Братска пробрался в автосалон и сжег две новые иномарки.