Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу

«Направляешь (ружье “Кентавр”) на FPV, он, по всей видимости, теряет сигнал с управлением и с видеосвязью и взлетает вверх. Просто поднимается, и у тебя есть возможность отстреляться или даже уничтожить (его)», — рассказал военнослужащий с позывным «Настроение».