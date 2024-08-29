Десантники отразили атаку дронов ВСУ на Кинбурнскую косу

«Вражеская FPV. В основном такие летают. Именно с зарядами… С помощью дронового ружья и АК-12 возможно сбить ее… В день по 10, по 15, по 20 штук. Разные бывают дни», — рассказал РИА Новости десантник.
FPV-дроны противника постоянно пытаются атаковать позиции российских десантников. Большая часть уничтожается средствами РЭБ. Иногда отдельные БПЛА находят лазейки в обороне и ликвидируются непосредственно десантниками с помощью дронобойных ружей, дробовиков и штатного стрелкового вооружения.
«Направляешь (ружье “Кентавр”) на FPV, он, по всей видимости, теряет сигнал с управлением и с видеосвязью и взлетает вверх. Просто поднимается, и у тебя есть возможность отстреляться или даже уничтожить (его)», — рассказал военнослужащий с позывным «Настроение».
Во время беседы с десантниками украинские дроны пытались атаковать их позиции на Кинбурнской косе, но благодаря оперативным и слаженным действиям российских бойцов налет был полностью отражен. Позже десантники продемонстрировали РИА Новости сбитый ими над позициями украинский FPV-дрон.