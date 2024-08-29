Пламя охватило магазин на площади 800 кв м в Бурятии

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области два сварщика получили ожоги на рабочем месте в городе Зиме. Специалисты потушили горящую 70-литровую бочку на площади один квадратный метр. Известно, что в емкость с алюминиевой пудрой попал раскаленный кусок металла.