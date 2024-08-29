Пламя охватило магазин на площади 800 кв м в Бурятии

В Гусиноозерске, который находится в Республике Бурятия, начался крупный пожар. Пламя разбушевалось поздно ночью 28 августа. Сообщается, что огонь также перекинулся на соседнее нежилое здание. Об этом КП-Иркутск рассказали в МЧС России.
— Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказали в пресс-службе ведомства.
К счастью, огонь потушили. На данный момент известно, что супермаркет поразило пламя на площади 744 квадратных метра. Теперь жителям города ничего не угрожает.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области два сварщика получили ожоги на рабочем месте в городе Зиме. Специалисты потушили горящую 70-литровую бочку на площади один квадратный метр. Известно, что в емкость с алюминиевой пудрой попал раскаленный кусок металла.