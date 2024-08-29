Тренеру по боксу из Хабаровска дали условный срок за махинации с икрой

Во время следствия установлено, что выполнить взятые на себя обязательства злоумышленник не мог. Никакого отношения к сфере добычи и реализации водных биологических ресурсов мужчина не имеет. Полученные от потерпевшего деньги подсудимый похитил, а затем потратил на личные цели, в том числе, на погашение долговых обязательств.