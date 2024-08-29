Тренеру по боксу из Хабаровска дали условный срок за махинации с икрой

В Хабаровске оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве с продажей икры сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В конце декабря прошлого года сотрудникам отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску поступила информация, что 24-летний тренер по боксу одного из спортивных клубов может быть причастен к хищению денег у жителя Сочи. В ходе проверки эти данные подтвердились.
Злоумышленник от общего знакомого узнал об интересе потерпевшего к приобретению партии икры. Подсудимый созвонился с заявителем и предложил купить деликатес в нужном количестве. В качестве оплаты тренер попросил перевести на его банковскую карту 300 тысяч рублей. Житель Сочи выполнил просьбу и перечислил требуемую сумму по указанным реквизитам.
Во время следствия установлено, что выполнить взятые на себя обязательства злоумышленник не мог. Никакого отношения к сфере добычи и реализации водных биологических ресурсов мужчина не имеет. Полученные от потерпевшего деньги подсудимый похитил, а затем потратил на личные цели, в том числе, на погашение долговых обязательств.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», горожанин полностью признал вину и погасил перед потерпевшим причиненный финансовый ущерб.
На время следствия в отношении хабаровчанина была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Суд назначил горожанину наказание в виде двух лет лишения свободы условно.