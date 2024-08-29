Пенсионерка из Хабаровска поверила мошенникам и лишилась 5 млн рублей

Затем позвонила «сотрудница банка», которая рассказала о заявках на кредиты от имени пенсионерки и необходимости срочно спасать деньги, выводя их на «безопасные счета». Женщина сняла свои сбережения и взяла кредит. Деньги отправила по указанным реквизитам мошенников. Затем она пошла в другой банк брать еще кредит, но там ей отказали и сказали, что, возможно, она находится под воздействием и ей стоит обратиться в полицию. В этот момент хабаровчанка поняла, что действительно стала жертвой мошенников.