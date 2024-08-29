Пенсионерка из Хабаровска поверила мошенникам и лишилась 5 млн рублей

В Хабаровске 61-летняя жительница Индустриального района перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей — 3 млн рублей своих накоплений и 2 млн взяла для этого в кредит, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
До выхода на пенсию женщина работала в сфере проведения экспертиз. Она получила через мессенджер сообщение от, как она подумала, бывшего начальника. Там говорилось, что в компании произошла утечка данных, ФСБ проводит проверку и сейчас с ней свяжется сотрудник.
Затем через мессенджер поступил звонок со скрытого номера. Звонивший назвался сотрудником ФСБ и потребовал гарантий конфиденциальности разговора, иначе женщина будет привлечена к ответственности за разглашение служебных данных. Он сказал, что ее телефон отслеживается, и если она с кем-то свяжется, то последствий не избежать. А также, что с ее счета переводятся деньги на недружественные цели и она станет фигуранткой уголовного дела.
Затем позвонила «сотрудница банка», которая рассказала о заявках на кредиты от имени пенсионерки и необходимости срочно спасать деньги, выводя их на «безопасные счета». Женщина сняла свои сбережения и взяла кредит. Деньги отправила по указанным реквизитам мошенников. Затем она пошла в другой банк брать еще кредит, но там ей отказали и сказали, что, возможно, она находится под воздействием и ей стоит обратиться в полицию. В этот момент хабаровчанка поняла, что действительно стала жертвой мошенников.
— Возбуждено уголовное дело, ведется поиск и установление лиц, причастных к преступлению, — рассказал врио начальника УМВД России по Хабаровску Артем Поляков. Полиция напоминает о том, что «безопасные счета» — одна из самых популярных схем мошенничества, и что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не совершают подобные звонки.