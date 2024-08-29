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Минобороны сообщило об уничтожении миномета ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие расчета 152-мм самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Получив координаты цели от операторов БПЛА разведывательного подразделения, военнослужащие расчета САУ прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили миномет и личный состав ВСУ», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, замаскированный минометный расчет ВСУ препятствовал продвижению штурмовых групп ВС РФ. «Расчет очень слаженно работает, каждый знает свое дело и может сделать свою работу быстро и точно. Для нас нет разницы, западное или штатное вооружение — все будет уничтожено», — цитируют в Минобороны командира орудия с позывным Бабай.