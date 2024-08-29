Минобороны сообщило об уничтожении миномета ВСУ на авдеевском направлении

«Получив координаты цели от операторов БПЛА разведывательного подразделения, военнослужащие расчета САУ прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и выстрелами 152-мм боеприпасов уничтожили миномет и личный состав ВСУ», — сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, замаскированный минометный расчет ВСУ препятствовал продвижению штурмовых групп ВС РФ. «Расчет очень слаженно работает, каждый знает свое дело и может сделать свою работу быстро и точно. Для нас нет разницы, западное или штатное вооружение — все будет уничтожено», — цитируют в Минобороны командира орудия с позывным Бабай.