Минобороны сообщило об уничтожении миномета ВСУ на авдеевском направлении

По данным Минобороны, замаскированный минометный расчет ВСУ препятствовал продвижению штурмовых групп ВС РФ. «Расчет очень слаженно работает, каждый знает свое дело и может сделать свою работу быстро и точно. Для нас нет разницы, западное или штатное вооружение — все будет уничтожено», — цитируют в Минобороны командира орудия с позывным Бабай.