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Минобороны показало боевую работу ЗРПК «Панцирь» в Курской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Курской областью при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК “Панцирь-С1” обнаружили воздушную цель, идентифицированную как ударный беспилотный летательный аппарат. В результате грамотных действий расчетов ударный дрон, находящийся на вооружении ВСУ, был взят на сопровождение и уничтожен», — сказали там.

Самоходный ЗРПК «Панцирь» разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов противовоздушной обороны дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией «Панцирь-С1» с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.