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Расчет РСЗО «Град» поразил скопление сил ВСУ под Работино

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» поразил скопление живой силы ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам командир расчета с позывным «Астра».

Источник: © РИА Новости

«Координаты цели получили от средств артиллерийской разведки и БПЛА. Выдвинулись, заняли огневую позиции и нанесли удар по скоплению живой силы», — сказал он.

По словам «Астры», после удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию, заряжание производится в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые огневые позиции. «Радиус поражения — футбольное поле. Соответственно, по живой силе это самый “проходимый” инструмент… Самое главное у нас — мобильность. Нам нужно быстро приехать, занять позицию, навестись, отработать и быстро уехать», — рассказал офицер.

Он добавил, что за время спецоперации его расчет наносил удары по самым разным целям: живой силе противника, орудиям, РСЗО и танкам ВСУ.