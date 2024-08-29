Расчет РСЗО «Град» поразил скопление сил ВСУ под Работино

По словам «Астры», после удара расчеты РСЗО покидают огневую позицию, заряжание производится в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые огневые позиции. «Радиус поражения — футбольное поле. Соответственно, по живой силе это самый “проходимый” инструмент… Самое главное у нас — мобильность. Нам нужно быстро приехать, занять позицию, навестись, отработать и быстро уехать», — рассказал офицер.