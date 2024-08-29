В тройном ДТП на Нестюковском тракте под Пермью пострадал 12-летний ребёнок

Ребёнок в возрасте 12-ти лет, 42-летняя женщина и два 86-летних пенсионера пострадали в тройном ДТП на Нестюковском тракте под Пермью 28 августа, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
Речь идёт об аварии, кадры которой очевидцы опубликовали в телеграм-канале «ЧП и ДТП | Пермь и края». На видео попали две помятые легковые машины, две кареты скорой помощи и полицейский автомобиль.
По словам правоохранителей, инцидент произошёл около 18.10.
«По Нестюковскому тракту в сторону Верхних Муллов ехал автомобиль Volkswagen Jetta с 86-летним мужчиной за рулём. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Нino. После этого Volkswagen Jetta отбросило на автомобиль Volkswagen Polo под управлением 42-летней женщины», — рассказали в ведомстве.
В результате аварии различные травмы получили оба водителя легковых машин и их пассажиры, 86-летняя пенсионерка и 12-летний ребёнок. По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.