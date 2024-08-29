В тройном ДТП на Нестюковском тракте под Пермью пострадал 12-летний ребёнок

«По Нестюковскому тракту в сторону Верхних Муллов ехал автомобиль Volkswagen Jetta с 86-летним мужчиной за рулём. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Нino. После этого Volkswagen Jetta отбросило на автомобиль Volkswagen Polo под управлением 42-летней женщины», — рассказали в ведомстве.