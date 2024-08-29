Не успел поездить: у хабаровчанина забрали новенький автомобиль

Ванинский районный суд Хабаровского края оставил в силе решение о конфискации автомобиля. В мае осудили 41-летнего жителя Октябрьского за езду в пьяном виде. У него уже было административное наказание за это. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".