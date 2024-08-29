Не успел поездить: у хабаровчанина забрали новенький автомобиль

Ванинский районный суд Хабаровского края оставил в силе решение о конфискации автомобиля. В мае осудили 41-летнего жителя Октябрьского за езду в пьяном виде. У него уже было административное наказание за это. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Тогда мужчине назначили 240 часов обязательных работ и лишили прав на два года. Также было решено конфисковать автомобиль «Сузуки Гранд Эскудо» в доход государства, так как он использовался при совершении преступления.
Но новый собственник с этим не согласился и подал апелляцию.
«Доводы жалобы указывали на необходимость отмены вынесенного решения, поскольку транспортное средство является его собственностью, и приобретено у осужденного на основании договора купли-продажи», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Но мужчине отказали в удовлетворении жалобы. В суде отметили, что факт продажи автомобиля после совершенного преступления не исключает его обращения в доход государства.