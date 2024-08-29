В Омской области произошло несколько ДТП с участием детей

В Таре на улице Лобкова произошел серьезный инцидент. 42-летний водитель «Audi» сбил 4-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу из-за стоящего транспорта. Ребенка госпитализировали.
Также на улице Звездная произошло еще одно ДТП. 48-летний водитель «Nissan» наехал на 9-летнего велосипедиста. Мальчику также потребовалась медицинская помощь.
В этот же день в Омске сбили велосипедиста. 68-летний водитель «Mazda» наехал на 10-летнего мальчика, которому также понадобилась медпомощь.
В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что по всем фактам ДТП проводится проверка.