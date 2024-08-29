Вандал разгромил тёплую остановку в омских Нефтяниках

Об этом пишет Город55 со ссылкой на представителя компании «Капитал-Строй».
Инцидент произошёл в ночь на среду, 28 августа. Мужчина несколько раз ударил по двери павильона кулаком и ногой, выбив стекло. Все его действия были запечатлены камерой видеонаблюдения.
В компании сообщил, что механизм доводки двери и стеклопакет пришлось менять. Заявление по факту повреждения имущество направлено в полицию.
Напомним, что недавно неизвестные разбили одну из стеклянных стен павильона на остановке «Лесной проезд». А в начале лета вандал расстрелял из пневматики остановку в центре Омска.