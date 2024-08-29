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В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в своем Telegram.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.

Развожаев попросил соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, движение транспорта по нему было перекрыто на час — с 3.45 до 4.45. Это делается из соображений безопасности в случае угроз ударов со стороны ВСУ.