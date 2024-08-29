В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника

«По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в своем Telegram.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил губернатор.
Развожаев попросил соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на Крымском мосту, движение транспорта по нему было перекрыто на час — с 3.45 до 4.45. Это делается из соображений безопасности в случае угроз ударов со стороны ВСУ.