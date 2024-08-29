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Болеют ли красноярцы лихорадкой Западного Нила? Отвечает Роспотребнадзор

Специалисты красноярского ведомства рассказали, сколько человек заболело лихорадкой с начала 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Так, за прошедшие 8 месяцев не было зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Западного Нила.

Напомним, что ЛЗН передается через комаров или клещей. Обычно заболевание встречается в Африке, Америке, Азии и в Европе.

Лихорадка опасна тем, что поражает центральную нервную систему. Симптомы следующие:

— повышение температуры тела до 38−40 °C, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При поражении центральной нервной системы присоединяется рвота, заторможенность, менингиальные симптомы.

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