Неизвестное каменное изваяние найдено в Чуйской долине

Российские археологи в рамках реализации проекта «Тюркский мир “Большого Алтая”: единство и многообразие в истории и современности» сделали очередное открытие на территории Кыргызстана. Они нашли ранее неизвестное науке каменное изваяние тюркского периода.
Об открытии сообщил Центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», представляющий собой международное сообщество ученых, экспертов и исследователей тюркских, алтайских и монгольских народов.
Чуйская археологическая экспедиция, в составе которой работали исследователи из Алтайского государственного университета Алексей Тишкин, Вадим Горбунов и Сергей Бондаренко, проводила изыскания в Чуйской долине. Обследования охватили несколько урочищ.
Каменное изваяние было обнаружено в районе Боромбай, недалеко от села Кызыл-Октябрь в Кеминском районе Кыргызстана. Оно входит в состав крупного археологического комплекса.
Археологи тщательно задокументировали сведения о новом памятнике, а также о других погребально-поминальных сооружениях древних и средневековых кочевников, найденных здесь же.
«Один из объектов ранее уже был известен кыргызстанским археологам, — уточнили в Центре алтаистики и тюркологии. — Его нашли несколько лет назад во время обследования участка для планировавшегося строительства небольшого завода».
Однако в ходе текущего полевого сезона удалось найти еще одно каменное изваяние и три других «своеобразных археологических памятника». Также в рамках экспедиции на территории Кыргызско-Турецкого университета «Манас» была проведена фотограмметрия пяти изваяний тюркского времени.
"Приятным сюрпризом стало обнаружение хорошо сохранившегося и ранее неизвестного изваяния тюркского времени, — отметил руководитель экспедиции с российской стороны Алексей Тишкин.
В Чуйской долине обнаружено значительное число раннесредневековых статуй. Необходимо их изучение на современном уровне с применением цифровых технологий".
Памятники археологи фотографировали под разными углами. Данный метод позволяет выявлять невидимые невооруженным глазом элементы на поверхности камней, например, рисунки или надписи. В дальнейшем на основе данных фотограмметрии будет создан электронный каталог материальной культуры и искусства раннесредневековых кочевников Притяньшанья.