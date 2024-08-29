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Неизвестное каменное изваяние найдено в Чуйской долине

Источник: Российская газета

Российские археологи в рамках реализации проекта «Тюркский мир “Большого Алтая”: единство и многообразие в истории и современности» сделали очередное открытие на территории Кыргызстана. Они нашли ранее неизвестное науке каменное изваяние тюркского периода.

Об открытии сообщил Центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», представляющий собой международное сообщество ученых, экспертов и исследователей тюркских, алтайских и монгольских народов.

Чуйская археологическая экспедиция, в составе которой работали исследователи из Алтайского государственного университета Алексей Тишкин, Вадим Горбунов и Сергей Бондаренко, проводила изыскания в Чуйской долине. Обследования охватили несколько урочищ.

Каменное изваяние было обнаружено в районе Боромбай, недалеко от села Кызыл-Октябрь в Кеминском районе Кыргызстана. Оно входит в состав крупного археологического комплекса.

Археологи тщательно задокументировали сведения о новом памятнике, а также о других погребально-поминальных сооружениях древних и средневековых кочевников, найденных здесь же.

«Один из объектов ранее уже был известен кыргызстанским археологам, — уточнили в Центре алтаистики и тюркологии. — Его нашли несколько лет назад во время обследования участка для планировавшегося строительства небольшого завода».

Однако в ходе текущего полевого сезона удалось найти еще одно каменное изваяние и три других «своеобразных археологических памятника». Также в рамках экспедиции на территории Кыргызско-Турецкого университета «Манас» была проведена фотограмметрия пяти изваяний тюркского времени.

"Приятным сюрпризом стало обнаружение хорошо сохранившегося и ранее неизвестного изваяния тюркского времени, — отметил руководитель экспедиции с российской стороны Алексей Тишкин.

В Чуйской долине обнаружено значительное число раннесредневековых статуй. Необходимо их изучение на современном уровне с применением цифровых технологий".

Памятники археологи фотографировали под разными углами. Данный метод позволяет выявлять невидимые невооруженным глазом элементы на поверхности камней, например, рисунки или надписи. В дальнейшем на основе данных фотограмметрии будет создан электронный каталог материальной культуры и искусства раннесредневековых кочевников Притяньшанья.