Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция выяснит, почему девочки-подростки избивали в Перми юношу

Кадры потасовки появились в сети.

Источник: Freepik

Сотрудники полиции выяснят, почему девочки-подростки избивали в микрорайоне Крохалева в Перми юношу, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

Кадрами потасовки очевидцы поделились в группе «Плохие новости. Пермь».

На видео — группа примерно из десяти подростков (преимущественно, девочек), нападающих на юношу, который пытается защититься.

В какой-то момент одна из школьниц, увидев, что драку снимают, начинает требовать выключить камеру и удалить видео.

«Зачем вы его достаёте?» — спрашивает голос за кадром. «Он первый начал», — кричит в ответ девочка. Увидев, что происходящее записывают, подростки прекращают потасовку.

«Крохалева. Ничего не понятно, но очень интересно», — пишет автор поста.

В комментариях к записи пермяки поясняют, что в драке принимали участие дети из школы № 76.

В МВД по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что сообщений о драке школьников на Крохалева в полицию не поступало.

«Сотрудниками полиции инициирована проверка», — добавили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что во дворе у ЖК «Авиатор» в Перми на мальчика, который вышел погулять с собакой, напал мужчина. Мама пострадавшего ребёнка написала заявление в полицию.