Полиция выяснит, почему девочки-подростки избивали в Перми юношу

Сотрудники полиции выяснят, почему девочки-подростки избивали в микрорайоне Крохалева в Перми юношу, рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.
Кадрами потасовки очевидцы поделились в группе «Плохие новости. Пермь».
На видео — группа примерно из десяти подростков (преимущественно, девочек), нападающих на юношу, который пытается защититься.
В какой-то момент одна из школьниц, увидев, что драку снимают, начинает требовать выключить камеру и удалить видео.
«Зачем вы его достаёте?» — спрашивает голос за кадром. «Он первый начал», — кричит в ответ девочка. Увидев, что происходящее записывают, подростки прекращают потасовку.
«Крохалева. Ничего не понятно, но очень интересно», — пишет автор поста.
В комментариях к записи пермяки поясняют, что в драке принимали участие дети из школы № 76.
В МВД по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали, что сообщений о драке школьников на Крохалева в полицию не поступало.
«Сотрудниками полиции инициирована проверка», — добавили в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что во дворе у ЖК «Авиатор» в Перми на мальчика, который вышел погулять с собакой, напал мужчина. Мама пострадавшего ребёнка написала заявление в полицию.