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В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, наемника, воевавшего за ВСУ, следует из заявления мексиканского МИД.

Источник: AP 2023

По данным газеты Heraldo, Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился в зону конфликта в качестве наемника, воевавшего за ВСУ.

«Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника… Также было подтверждено, что он не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил», — сообщили в МИД латиноамериканского государства.

Как отмечается в заявлении, посольство Мексики на Украине окажет поддержку семье соотечественника в проведении необходимых процедур для репатриации тела.