В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ

По данным газеты Heraldo, Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился в зону конфликта в качестве наемника, воевавшего за ВСУ.
«Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника… Также было подтверждено, что он не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил», — сообщили в МИД латиноамериканского государства.
Как отмечается в заявлении, посольство Мексики на Украине окажет поддержку семье соотечественника в проведении необходимых процедур для репатриации тела.