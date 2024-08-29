В Серове загорелись пиломатериалы на Лесозаводе

Информацию о пожаре «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области. Сообщение о возгорании на территории лесообрабатывающего предприятия поступило 28 августа в 20:52. На место ЧП прибыли две единицы техники и 12 человек личного состава.