В Серове загорелись пиломатериалы на Лесозаводе

В Серове вечером 28 августа произошел сильный пожар. Местные жители заметили возгорание в районе местного деревообрабатывающего предприятия. Фотографии очевидцев публикует сообщество «Это Серов, детка» в социальной сети «ВКонтакте».
Первые фотографии с места ЧП появились около 11:00. Из-за пожара ночное небо окрасилось в красно-оранжевые цвета. Яркое пламя было заметно из разных частей города. По словам местных жителей, горели пиломатериалы на Лесозаводе. На место прибыли сотрудники МЧС.
Редакция «КП-Екатеринбург» запросила информацию о происшествии в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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Информацию о пожаре «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области. Сообщение о возгорании на территории лесообрабатывающего предприятия поступило 28 августа в 20:52. На место ЧП прибыли две единицы техники и 12 человек личного состава.
— Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение порубочных остатков на площади 400 квадратных метров, — сообщает пресс-служба МЧС региона.
Горение было прекращено в 1:54.