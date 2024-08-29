В Первоуральске в ДТП с грузовиком пострадал водитель автобуса

Инцидент произошел вечером 28 августа в районе ул. Фурманова, 24. Согласно предварительной информации, водитель седельного тягача Peterbilt с полуприцепом выбрал небезопасную скорость, из-за чего полуприцеп занесло, и транспорт выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута № 3 «Магнитка — Стоматология — Магнитка». В результате аварии водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу. Трое пассажиров ПАЗ не пострадали.