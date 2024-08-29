В Первоуральске в ДТП с грузовиком пострадал водитель автобуса

Инцидент произошел вечером 28 августа в районе ул. Фурманова, 24. Согласно предварительной информации, водитель седельного тягача Peterbilt с полуприцепом выбрал небезопасную скорость, из-за чего полуприцеп занесло, и транспорт выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута № 3 «Магнитка — Стоматология — Магнитка». В результате аварии водитель автобуса получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу. Трое пассажиров ПАЗ не пострадали.
За рулем грузовика был 50-летний водитель со стажем вождения с 1991 года, в момент ДТП был трезв. По факту происшествия полиция проводит проверку.
Напомним, утром 23 августа в Екатеринбурге произошло ДТП при участии автомобиля и автобуса, в результате аварии пострадали водитель и пассажир. Инцидент случился вблизи перекрестка улиц Техническая — Расточная.