Следком выясняет, кто виноват в мостопаде в Приморье: возбуждены уголовные дела

«В сваях опор мостового сооружения через реку около села Невское Лесозаводского района произошло разрушение бетона, на дорожном покрытии развилась сетка трещин, прогибы», — рассказали результаты работы следователей в пресс-службе СКР.
Этот мост был обследован еще в 2013 году и тогда же признан аварийным. Но никакого ремонта или реконструкции не получил.
«Мост через реку Соколовка в Чугуевском районе из-за сквозного разрушения покрытия, искривления профиля проезжей части находится в аварийном состоянии», — описали ситуацию со вторым пунктом в Следкоме.
Как добавили в пресс-службе, летом 2022 года суд определил краевому минтрансу обязанность восстановить мост за два года.
В уголовных делах фигурируют сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Их действия получат оценку от следователей Следкома. Идет допрос свидетелей, изъятая документация изучается.
В ведомстве уточнили: и прокуратура, и полиция с мая 2021 года по июль 2024 года не раз отмечали, что мостами никто не занимается, и в адрес минтранса вносились меры реагирования.
Напомним, ранее сообщалось, что оба моста частично обрушились 20 августа 2024 года. Проблема неудовлетворительного состояния дорог и мостов актуальна в Приморье всегда: два года назад аварийных и предаварийных мостов было более тысячи.