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В Уфе загорелся пассажирский автобус

Сегодня утром в Уфе загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел на улице Авроры вблизи остановки общественного транспорта «Президент-отель».

Источник: МЧС Башкортостан

Прибывшие на место пожарные МЧС России оперативно потушили загоревшийся автобус.

В ведомстве уточнили, что автобус марки «КАВЗ» был заказной, без пассажиров. Погибших и травмированных нет.

Со слов водителя, возгорание произошло во время движения.