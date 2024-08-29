Прибывшие на место пожарные МЧС России оперативно потушили загоревшийся автобус.
В ведомстве уточнили, что автобус марки «КАВЗ» был заказной, без пассажиров. Погибших и травмированных нет.
Со слов водителя, возгорание произошло во время движения.
Сегодня утром в Уфе загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел на улице Авроры вблизи остановки общественного транспорта «Президент-отель».
Прибывшие на место пожарные МЧС России оперативно потушили загоревшийся автобус.
В ведомстве уточнили, что автобус марки «КАВЗ» был заказной, без пассажиров. Погибших и травмированных нет.
Со слов водителя, возгорание произошло во время движения.