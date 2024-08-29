Второй за два дня случай взрыва газа произошёл в Новосибирской области

В четверг, 29 августа 2024 года, в Новосибирской области произошёл взрыв бытового газа. Происшествие случилось в частном доме в селе Убинское.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Сообщается, что сигнал спасателям поступил в 09.42. На место выехали 6 сотрудников службы и 2 единицы техники.
По информации регионального МЧС, взрыв выбил стёкла, несущие конструкции дома не повреждены, обошлось без возгорания. Пострадал мужчина 1972 г.р., его доставили в местную больницу.
«Предположительно газ в доме скопился при замене баллона», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по региону.
Напомним, в среду, 28 августа 2024, взрыв газа произошёл в жилом доме Каргатского района — обрушилась часть здания, пострадала женщина.