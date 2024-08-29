СК не удалось установить полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста

«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, находясь на свободе, вступят в контакт с другими соучастниками с целью уклонения от уголовной ответственности, примут меры к сокрытию или уничтожению доказательств, либо иным путем воспрепятствуют производству по уголовному делу», — сказано в одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым.
Антипов, по версии следствия, приискал фуру, в которой перевозили взрывчатку для совершения теракта. Его жена в разговоре с российскими журналистами заявила, что ее мужа использовали вслепую. 45-летний Былин возглавлял ООО «Экстра», которое могло являться конечным получателем груза, который перевозила подорванная на Крымском мосту фура.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.
Обвинение было предъявлено Былину, Антипову, Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела — граждане России, Армении и Украины. Расследование дела завершено, обвиняемые знакомятся с его материалами. После этого дело должна утвердить Генпрокуратура, и оно будет передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения.