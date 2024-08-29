СК не удалось установить полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста

«Полный круг лиц, причастных к совершению преступлений, не установлен, в связи с чем имеются достаточные основания полагать, что Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, находясь на свободе, вступят в контакт с другими соучастниками с целью уклонения от уголовной ответственности, примут меры к сокрытию или уничтожению доказательств, либо иным путем воспрепятствуют производству по уголовному делу», — сказано в одном из постановлений суда о продлении ареста обвиняемым.