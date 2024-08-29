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Следствие провело четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие провело четыре психолого-психиатрические экспертизы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В рамках расследования дела проведены четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы», — говорится в материалах.

Расследование этого дела было завершено, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак.

В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, многие из них — несовершеннолетние. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

СК
расследование