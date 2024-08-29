В Красноярске будут судить мошенника, который хотел открыть автосервис

В Красноярске будут судить обвиняемого в мошенничестве при заключении социального контракта. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Представитель управления социальной защиты по Свердловскому району обратился в полицию, заявив, что мужчина 1992 года рождения намеревался открыть бизнес, обратившись к ним за финансовой помощью, но потратил деньги на личные нужды.
Выяснилось, что житель Красноярска хотел открыть автосервис. Он воспользовался социальной поддержкой для предпринимателей, получив 350 тысяч рублей. В документах он указал, что на деньги приобретет подъемник для машин, но в итоге потратил все деньги на себя.
В итоге в отношении красноярца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. В скором времени состоится суд. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось о том, мошенника из Красноярска, укравшего 1,2 млн рублей у пенсионерки, отправили под стражу.