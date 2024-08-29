В Красноярске будут судить мошенника, который хотел открыть автосервис

Выяснилось, что житель Красноярска хотел открыть автосервис. Он воспользовался социальной поддержкой для предпринимателей, получив 350 тысяч рублей. В документах он указал, что на деньги приобретет подъемник для машин, но в итоге потратил все деньги на себя.