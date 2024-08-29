Водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой на трассе в Самарской области

В среду, 28 августа 2024 года, в 20:56 в Самарской области произошло смертельное ДТП. 64-летний водитель автомобиля Toyota Corolla влетел в фуру на 35 км 900 м трассы Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан.