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Водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой на трассе в Самарской области

В Самарской области Toyota Corolla на скорости влетела в грузовой автомобиль Volvo вечером 28 августа.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 28 августа 2024 года, в 20:56 в Самарской области произошло смертельное ДТП. 64-летний водитель автомобиля Toyota Corolla влетел в фуру на 35 км 900 м трассы Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан.

— Водитель двигался со стороны города Самара в сторону Республики Казахстан, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Перед легковым автомобилем ехала грузовая машина Volvo, под управлением 37-летнего мужчины. Водитель легковушки не рассчитал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в него.

В результате аварии 64-летний мужчина погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка. Также на месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО противопожарной службы Самарской области.