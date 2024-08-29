Водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой на трассе в Самарской области

В среду, 28 августа 2024 года, в 20:56 в Самарской области произошло смертельное ДТП. 64-летний водитель автомобиля Toyota Corolla влетел в фуру на 35 км 900 м трассы Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан.
— Водитель двигался со стороны города Самара в сторону Республики Казахстан, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Перед легковым автомобилем ехала грузовая машина Volvo, под управлением 37-летнего мужчины. Водитель легковушки не рассчитал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в него.
В результате аварии 64-летний мужчина погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка. Также на месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО противопожарной службы Самарской области.