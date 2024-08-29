В Башкирии дети подожгли остановочную платформу на железнодорожной станции. О преступных действиях несовершеннолетних стало известно из сети интернет. На нескольких сайтах была выявлена видеозапись, на кадрах которой зафиксировано, что 26 августа в темное время суток группа подростков с помощью воспламеняющейся жидкости подожгли остановочную платформу Авдон, расположенную на перегоне «Дёма — Жуково».
Сотрудники линейного отделения полиции на станции Дёма Уфимского линейного управления МВД России на транспорте установили несовершеннолетних нарушителей, причастных к происшествию. Как выяснилось, двое из них из хулиганских побуждений разлили горючую жидкость по платформе и подожгли ее, после чего загорелась трава рядом с платформой. Подростки оказались жителями села Жуково Уфимского района и деревни Алкино Чишминского района. Личности остальных подростков, которые присутствовали при совершении правонарушения, устанавливаются.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Материалы дел направлены в территориальные ОВД и школу.