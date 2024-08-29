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В Зиме взорвалась бочка с алюминиевой пудрой

Двое мужчин получили сильные ожоги при взрыве бочки с алюминиевой пудрой в Зиме.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Двое мужчин 55 и 58 лет занимались сварой металлического каркаса возле жилого дома на улице Клименко в Зиме. Окалина попала в 70-литровую бочку, которая мгновенно вспыхнула. Мужчины схватили ёмкость, чтобы унести её подальше от дама, но не успели. Раздался сильный взрыв.

Мужчин госпитализировали. У одного ожог 40% поверхности тела, у второго — 70%. Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при производстве сварочных работ.