В Зиме взорвалась бочка с алюминиевой пудрой

Двое мужчин 55 и 58 лет занимались сварой металлического каркаса возле жилого дома на улице Клименко в Зиме. Окалина попала в 70-литровую бочку, которая мгновенно вспыхнула. Мужчины схватили ёмкость, чтобы унести её подальше от дама, но не успели. Раздался сильный взрыв.