Пожар в здании на Салтыкова-Щедрина быстро потушили в Хабаровске

Пожарные Хабаровска быстро справились с огнем в административно-производственном здании Кировского района. Вызов поступил 29 августа в 11:40. Огонь вспыхнул на улице Салтыкова-Щедрина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первые прибывшие на место подразделения обнаружили, что горит кровля. В пристройках находились офисы и производственные помещения, в одном из зданий шел ремонт.
«Огнеборцы оперативно организовали работу по ликвидации пламени и вскрытию конструкций металлической обшивки зданий. В 12:30 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 13:14 произведена ликвидация открытого горения. Бойцы МЧС России и краевой противопожарной службы приступили к проливке и разбору конструкций. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Работы закончились в 14:05. На месте работали 38 человек и 10 единиц техники. Сейчас там работают сотрудники Госпожнадзора — они опрашивают очевидцев и собирают материал для установления причин возгорания.