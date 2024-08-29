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Пожар в здании на Салтыкова-Щедрина быстро потушили в Хабаровске

Возгорание началось около 12 часов.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные Хабаровска быстро справились с огнем в административно-производственном здании Кировского района. Вызов поступил 29 августа в 11:40. Огонь вспыхнул на улице Салтыкова-Щедрина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Первые прибывшие на место подразделения обнаружили, что горит кровля. В пристройках находились офисы и производственные помещения, в одном из зданий шел ремонт.

«Огнеборцы оперативно организовали работу по ликвидации пламени и вскрытию конструкций металлической обшивки зданий. В 12:30 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 13:14 произведена ликвидация открытого горения. Бойцы МЧС России и краевой противопожарной службы приступили к проливке и разбору конструкций. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Работы закончились в 14:05. На месте работали 38 человек и 10 единиц техники. Сейчас там работают сотрудники Госпожнадзора — они опрашивают очевидцев и собирают материал для установления причин возгорания.

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