Пожар в здании на Салтыкова-Щедрина быстро потушили в Хабаровске

«Огнеборцы оперативно организовали работу по ликвидации пламени и вскрытию конструкций металлической обшивки зданий. В 12:30 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 13:14 произведена ликвидация открытого горения. Бойцы МЧС России и краевой противопожарной службы приступили к проливке и разбору конструкций. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.