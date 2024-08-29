Под Новосибирском тягач повредил шесть автомобилей на парковке перед аэропортом

По данным новосибирских СМИ, а также сообщениями очевидцев в telegram-каналах, по шоссе возле аэропорта двигалась колонна из шести новых тягачей. Пять машин проехали без проблем, а один при развороте въехал в шесть легковых автомобилей. Очевидцы добавили, что водитель тягача был нетрезв.
«Заявка по данному факту ДТП принята, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации в ДТП повреждены шесть транспортных средств, в настоящее время сведения о пострадавших не поступали», — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.