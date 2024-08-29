Под Новосибирском тягач повредил шесть автомобилей на парковке перед аэропортом

По данным новосибирских СМИ, а также сообщениями очевидцев в telegram-каналах, по шоссе возле аэропорта двигалась колонна из шести новых тягачей. Пять машин проехали без проблем, а один при развороте въехал в шесть легковых автомобилей. Очевидцы добавили, что водитель тягача был нетрезв.