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Под Новосибирском тягач повредил шесть автомобилей на парковке перед аэропортом

Полиция в Новосибирской области выясняет обстоятельства ДТП, при котором тягач при развороте влетел в шесть автомобилей на парковке перед аэропортом Толмачево.

Источник: РИА "Новости"

По данным новосибирских СМИ, а также сообщениями очевидцев в telegram-каналах, по шоссе возле аэропорта двигалась колонна из шести новых тягачей. Пять машин проехали без проблем, а один при развороте въехал в шесть легковых автомобилей. Очевидцы добавили, что водитель тягача был нетрезв.

«Заявка по данному факту ДТП принята, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации в ДТП повреждены шесть транспортных средств, в настоящее время сведения о пострадавших не поступали», — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.