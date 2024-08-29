Под Новосибирском судят банду, организовавшую канал незаконной миграции

По информации пресс-службы суда, предполагаемым организатором преступной группы, действовавшей в регионе с апреля по сентябрь 2022 года, следствие считает экс-инспектора ГИБДД. Он, говорится в деле, подыскивал иностранных граждан, готовых купить документы на право пребывания в РФ, организовывал получение ими фиктивных патентов, услуг по оформлению полиса добровольного медицинского страхования. Кроме того, он договаривался с собственниками квартир о регистрации в принадлежащем им жилье иностранных граждан.