Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском судят банду, организовавшую канал незаконной миграции

Уголовное дело об организации незаконной миграции рассматривает Ордынский районный суд Новосибирской области. На скамье подсудимых восемь человек, в том числе два бывших сотрудника полиции и работник образовательной организации, проводящей прием экзаменов у иностранцев по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы суда, предполагаемым организатором преступной группы, действовавшей в регионе с апреля по сентябрь 2022 года, следствие считает экс-инспектора ГИБДД. Он, говорится в деле, подыскивал иностранных граждан, готовых купить документы на право пребывания в РФ, организовывал получение ими фиктивных патентов, услуг по оформлению полиса добровольного медицинского страхования. Кроме того, он договаривался с собственниками квартир о регистрации в принадлежащем им жилье иностранных граждан.

Другой полицейский, установило следствие, в неприемные часы лично проводил с иностранцами обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Управление СКР по Новосибирской области предъявило фигурантам дела обвинение по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). По предварительным данным, их услугами воспользовались два десятка нелегалов.