Приморский моряк вернулся домой из иранского плена

Моряк из Приморья Тимофей Колчанов, находившийся в иранском плену четыре с половиной месяца на израильском коммерческом контейнеровозе MSC ARIES, вернулся домой. Он не мог покинуть судно раньше, потому что его контракт предусматривал нахождение на борту. Колчанова освободили, когда на замену ему нашли другого специалиста. Как рассказали журналисты издания «Аиф-Тюмень» (18+), обмен прошел в порту Бендер-Аббас, на данный момент моряк находится в Тюмени с семьей, сообщает ИА PrimaMedia.
Иранские власти арестовали контейнеровоз MSC Aries 14 апреля этого года в районе Ормузского пролива. Задержание обосновано тем, что судно отключило радар в территориальных водах страны и подвергло угрозе безопасность судоходства. Судно шло под португальским флагом, а его собственником является израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяля Офера. Кроме того, вместе с кораблем задержали 25 членов экипажа, среди которых оказался и старший механик из Приморья Тимофей Колчанов. В плену с ним находились граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.
Правительство Ирана рассматривало возможность освобождения экипажа судна — глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан еще в апреле заявлял, что это вопрос гуманитарного характера.
«Задержанное судно арестовано в судебном порядке, но Иран освободил весь его экипаж из гуманных соображений, и при сопровождении капитаном судна члены экипажа могут вернуться в свои страны», — сказал иранский министр, которого цитировала пресс-служба министерства иностранных дел Ирана.
Так, весь экипаж был освобожден, но условия контракта, заключенного в Тель-Авиве, не позволяли команде уйти просто так. Старший механик Колчанов был необходим судну. Поэтому единственным вариантом стало заменить его другим пленным, который согласился бы работать в этой должности. Желающий нашелся. Стороны это устроило и обмен состоялся в порту Бендер-Аббас. Сейчас Тимофей Колчанов уже вернулся в Тюмень и благодарил всех, кто принял участие в его освобождении.