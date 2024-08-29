Приморский моряк вернулся домой из иранского плена

Так, весь экипаж был освобожден, но условия контракта, заключенного в Тель-Авиве, не позволяли команде уйти просто так. Старший механик Колчанов был необходим судну. Поэтому единственным вариантом стало заменить его другим пленным, который согласился бы работать в этой должности. Желающий нашелся. Стороны это устроило и обмен состоялся в порту Бендер-Аббас. Сейчас Тимофей Колчанов уже вернулся в Тюмень и благодарил всех, кто принял участие в его освобождении.