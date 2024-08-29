Дачный отдых закончился на кладбище: сибиряк задушил сожительницу

Все произошло в июне 2024 года в городе Барабинск Новосибирской области. Пара средних лет отдыхала на даче — выпивали, расслаблялись. В какой-то момент между ними произошла ссора. Представитель сильного пола решил доказать свою правоту в споре радикально — убив оппонентку.
— Злоумышленник взял из ограды дачного домика веревку, которую двумя руками накинул на горло женщины и стал затягивать, перекрыв таким образом доступ воздуха в легкие и вызвав удушение последней, — говорится в официальном сообщении прокуратуры.
После этого убийца погрузил тело в свой автомобиль и увез на кладбище. Закапывать не стал. Просто оставил возле одной из могил, где и нашли убиенную спустя некоторое время.
Барабинским межрайонным прокурором Сергеем Довгалем утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Уголовное дело направлено в Барабинский районный суд для рассмотрения по существу.
Екатерина СОСНИНА.