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Дачный отдых закончился на кладбище: сибиряк задушил сожительницу

Тело он увез на кладбище и положил на одну из могил, где его и нашли.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Все произошло в июне 2024 года в городе Барабинск Новосибирской области. Пара средних лет отдыхала на даче — выпивали, расслаблялись. В какой-то момент между ними произошла ссора. Представитель сильного пола решил доказать свою правоту в споре радикально — убив оппонентку.

— Злоумышленник взял из ограды дачного домика веревку, которую двумя руками накинул на горло женщины и стал затягивать, перекрыв таким образом доступ воздуха в легкие и вызвав удушение последней, — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

После этого убийца погрузил тело в свой автомобиль и увез на кладбище. Закапывать не стал. Просто оставил возле одной из могил, где и нашли убиенную спустя некоторое время.

Барабинским межрайонным прокурором Сергеем Довгалем утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело направлено в Барабинский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатерина СОСНИНА.