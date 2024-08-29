В Крыму полностью ликвидировали лесной пожар

Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, составляла 45 гектаров, затем 75, а к вечеру понедельника выросла до 150. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.