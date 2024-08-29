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В Крыму полностью ликвидировали лесной пожар

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пожар в Крыму в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Лесной пожар в Крыму в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, составляла 45 гектаров, затем 75, а к вечеру понедельника выросла до 150. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.

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