В Первоуральске грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции по Свердловской области, инцидент произошел вечером 28 августа в районе дома 24 по улице Фурманова. По предварительным данным, водитель седельного тягача «Петербилт» допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшем по маршруту № 3 «Магнитка — Стоматология — Магнитка».