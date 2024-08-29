В Первоуральске грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции по Свердловской области, инцидент произошел вечером 28 августа в районе дома 24 по улице Фурманова. По предварительным данным, водитель седельного тягача «Петербилт» допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автобусом ПАЗ, ехавшем по маршруту № 3 «Магнитка — Стоматология — Магнитка».
В результате различные травмы получил водитель автобуса. Он доставлен в Первоуральскую больницу для оказания медпомощи. В момент ДТП в салоне находились три пассажира, они не пострадали.
Как выяснили в Госавтоинспекции, шофер грузовика имеет стаж вождения с 1991 года. Мужчину проверили на состояние опьянения, он оказался трезв. Сейчас по факту аварии начата проверка.