Porsche насмерть сбил лося на трассе «Кола» под Петербургом

К слову, на днях Комитет по животному миру Ленинградской области водителей предупредил о начале гона у лосей. Автомобилистов призвали проявить особую внимательность на региональных магистралях в сумеречное и ночное время суток, когда риск встретить это животное самый высокий, а также следить за ситуацией на обочинах и придорожных полосах. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим.