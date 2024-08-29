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Porsche насмерть сбил лося на трассе «Кола» под Петербургом

Водителя кабриолета госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 29 августа на 20-м километре трассы «Кола» произошло смертельное ДТП. Водитель Porsche ехал в сторону Мурманска, но внезапно на дорогу выбежал лось. Столкновения было неизбежным. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— В результате дорожного происшествия 51-летний мужчина, управлявший кабриолетом, получил серьезные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, — рассказали в ведомстве.

Парнокопытное от удара, к сожалению, скончалось на месте. Полиция начала проверку.

К слову, на днях Комитет по животному миру Ленинградской области водителей предупредил о начале гона у лосей. Автомобилистов призвали проявить особую внимательность на региональных магистралях в сумеречное и ночное время суток, когда риск встретить это животное самый высокий, а также следить за ситуацией на обочинах и придорожных полосах. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим.