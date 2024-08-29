Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевский режим пытался атаковать Крым: уничтожены три беспилотника и столько же катеров

Минобороны России: средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 29 августа, над Крымом сбили три беспилотника, а в Черном море уничтожили три безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.

«Три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым», — рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что два дрона уничтожили над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

Кроме того, с 1.55 до 2.20 киевский режим предпринял попытку террористической атаки. Для этого киевский режим использовал безэкипажные катера. В Минобороны отметили, что дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря три таких судна, следовавших в сторону Крымского полуострова.