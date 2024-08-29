Киевский режим пытался атаковать Крым: уничтожены три беспилотника и столько же катеров

Кроме того, с 1.55 до 2.20 киевский режим предпринял попытку террористической атаки. Для этого киевский режим использовал безэкипажные катера. В Минобороны отметили, что дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря три таких судна, следовавших в сторону Крымского полуострова.