В четверг, 29 августа, над Крымом сбили три беспилотника, а в Черном море уничтожили три безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.
«Три БПЛА сбиты над территорией Республики Крым», — рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что два дрона уничтожили над Брянской областью, еще один — над Белгородской.
Кроме того, с 1.55 до 2.20 киевский режим предпринял попытку террористической атаки. Для этого киевский режим использовал безэкипажные катера. В Минобороны отметили, что дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря три таких судна, следовавших в сторону Крымского полуострова.